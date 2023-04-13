Ученые нашли бактерию, которая может производить биопластик из CO2

Корейские химики из Корейского института передовых технологий обнаружили, что известная бактерия Cupriavidus necator может превращать углекислый газ из воздуха в полезный биопластик. Исследование опубликовано в Microbial Cell Factories.

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Исследователи отметили, что открытие решает сразу две проблемы: очищение воздуха от переизбытка CO2, а также создание пластика не на основе нефтепродуктов. Это снизит зависимость человечества от ископаемого топлива.

«Результатами этого исследования являются технологии, которые можно применять для производства различных химических веществ, а также биопластиков, и они ожидается, что они будут использоваться в качестве ключевых компонентов, необходимых для достижения углеродной нейтральности в будущем», – отметили ученые.

Технология подразумевает два этапа: первым этапом системы является электролизер, который преобразует газообразный CO2 в формиат. Затем он подается в резервуар для ферментации, где бактерии приступают к работе.

C. necator поглощает исходный формиат и накапливает гранулы биоразлагаемого полиэстера, которые затем можно извлечь из собранных клеток. По словам ученых, они экспериментально доказали, что за пять дней полиэфирный продукт составлял до 83% массы сухих клеток бактерий.