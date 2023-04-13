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1 час назад

Ученые нашли бактерию, которая может производить биопластик из CO2

Газета.Ru

Корейские химики из Корейского института передовых технологий обнаружили, что известная бактерия Cupriavidus necator может превращать углекислый газ из воздуха в полезный биопластик. Исследование опубликовано в Microbial Cell Factories.

Ученые нашли бактерию, которая может производить биопластик из CO2
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи отметили, что открытие решает сразу две проблемы: очищение воздуха от переизбытка CO2, а также создание пластика не на основе нефтепродуктов. Это снизит зависимость человечества от ископаемого топлива.

«Результатами этого исследования являются технологии, которые можно применять для производства различных химических веществ, а также биопластиков, и они ожидается, что они будут использоваться в качестве ключевых компонентов, необходимых для достижения углеродной нейтральности в будущем», – отметили ученые.

Технология подразумевает два этапа: первым этапом системы является электролизер, который преобразует газообразный CO2 в формиат. Затем он подается в резервуар для ферментации, где бактерии приступают к работе.

C. necator поглощает исходный формиат и накапливает гранулы биоразлагаемого полиэстера, которые затем можно извлечь из собранных клеток. По словам ученых, они экспериментально доказали, что за пять дней полиэфирный продукт составлял до 83% массы сухих клеток бактерий.

По словам ученых, их система может работать непрерывно. Пока в рамках эксперимента она проработала 18 дней. За это время удалось получить 1,45 грамма полиэстера.

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