Google Pixel 8 будет меньше предшественника

Предстоящий смартфон Google Pixel 8 будет оснащен меньшим дисплеем, чем его предшественник Pixel 7, сообщает аналитик Росс Янг. Новый телефон будет иметь 6,16-дюймовый дисплей по сравнению с 6,3-дюймовым экраном Pixel 7, и, как ожидается, будет анонсирован вместе с Pixel 8 Pro в октябре.

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Pixel 8 Pro же сохранит тот же 6,7-дюймовый дисплей, что и его предшественник. Янг отметил, что дисплей Pixel 8 будет производиться компанией Samsung.

Меньший дисплей на Pixel 8 может быть попыткой Google удовлетворить потребителей, предпочитающих более компактные устройства.

Как вы могли заметить, многие флагманские смартфоны перешли на большие экраны, что затрудняет поиск вариантов на рынке для любителей компактных устройств.