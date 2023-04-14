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1 час назад

Сервисы "Яндекса" восстановили работу после сбоя

Москва24иещё 2

Все сервисы "Яндекса" устранили неполадки и восстановили работу после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервисы "Яндекса" восстановили работу после сбоя
Фото: m24.rum24.ru

"Некоторые пользователи сталкивались с трудностями в работе сервисов. Сейчас все работает в прежнем режиме", – говорится в сообщении.

Ране пользователи рассказали о трудностях с доступом к некоторым приложениям "Яндекса". Сервис "Мониторинг сбоев" в 16:50 по московскому времени зафиксировал 23 отчета о сбоях. Пользователи посетовали на проблемы в музыке – 45%, почте – 29% и других площадках – 13%.

Ранее пользователи пожаловались на неполадки в работе сервиса доставки "Самокат". Уточнялось, что клиенты полтора часа не могли дождаться своего заказа. При попытке воспользоваться приложением всплывало сообщение, что специалистам надо "кое-что починить". В этот же день сервис восстановил работу.

Наука и техника,Яндекс,
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