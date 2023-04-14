Сервисы "Яндекса" восстановили работу после сбоя

Все сервисы "Яндекса" устранили неполадки и восстановили работу после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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"Некоторые пользователи сталкивались с трудностями в работе сервисов. Сейчас все работает в прежнем режиме", – говорится в сообщении.

Ране пользователи рассказали о трудностях с доступом к некоторым приложениям "Яндекса". Сервис "Мониторинг сбоев" в 16:50 по московскому времени зафиксировал 23 отчета о сбоях. Пользователи посетовали на проблемы в музыке – 45%, почте – 29% и других площадках – 13%.