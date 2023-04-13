Разработаны самособирающиеся в организме хирургические инструменты

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали самособирающиеся в организме хирургические инструменты. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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Возможности малоинвазивной хирургии развиваются с каждым годом. Теперь необходимые инструменты, в частности эндоскопы, можно будет вводить сквозь небольшой катетер. В новом проекте специалисты представили эндоскопический захват, который был напечатан на 3D-принтере. Устройство изначально состоит из составных частей на магнитах, которые медики пропускают через катетер в ряд. После попадания в место назначения мягкие и эластичные сегменты собираются с жесткими в заданную форму.

В эксперименте по тестированию технологии головка эндоскопа успешно выполняла необходимые движения с очень небольшими радиусами и углами, которые невозможны с существующими аналогами. Повышение мобильности расширяет перспективы при создании устройств для минимально инвазивной хирургии на таких органах, как кишечник или желудок.