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Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», на сумму 2 млн рублей.

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на ₽2 млн рублей
© РИА Новости

Как сообщает корреспондент Business FM, фонд был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).

Поводом стало неудаление страницы Википедии под названием «Российская оккупация Запорожской области». Требование об удалении было ранее направлено организации прокуратурой.

На минувшей неделе, 6 марта, тот же судья оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление из «Википедии» текстов песен группы «Психея». Они ранее были признаны экстремистскими. Общая сумма штрафов фонда с начала спецоперации составила 9 млн рублей.

В производстве мирового судьи Тимура Вахрамеева находятся еще три аналогичных административных протокола, рассмотрение которых назначено на 18, 20 и 25 апреля.

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