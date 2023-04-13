Интимные снимки девушки оказались фантазией нейросети

Пользователи Reddit платили за созданные искусственным интеллектом фотографии вымышленной девушки по имени Клаудия. Об этом сообщает Business Insider.

Фото: r/Faces/u/Cl4ud14_/Reddit r/Faces/u/Cl4ud14_/Reddit

Впервые «американка» появилась в одном из постов на Reddit. Она якобы опубликовала фото с собой из дома.

«Для тех, кто не в курсе. Это наверняка творение ИИ, если вы достаточно долго работали с моделями изображений ИИ и создавали свои собственные, вы можете сказать это на 10000%», — написал один из пользователей под селфи Клаудии.

Отмечается, что Клаудия была создана двумя студентами, пожелавшими остаться неназванными. По их словам, аккаунт был создан как шутка после прочтения истории о мужчине, который заработал $500 долларов на фотографиях реальных женщин.

Авторы Клаудии рассказали, что заработали около $100 долларов, продавая сгенерированные нейросетью обнаженные фотографии Клаудии, прежде чем их разоблачили.

«Можно сказать, что вся эта учетная запись — просто тест, чтобы увидеть, сможете ли вы обмануть людей с помощью картинок с искусственным интеллектом», — пояснил один из студентов.

По данным Business Insider, Клаудия была создана с помощью нейросети Stable Diffusion с использованием подсказок «без макияжа, с черными волосами до плеч и с челкой, простым фоном».