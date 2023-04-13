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1 час назад

Интимные снимки девушки оказались фантазией нейросети

Газета.Ru

Пользователи Reddit платили за созданные искусственным интеллектом фотографии вымышленной девушки по имени Клаудия. Об этом сообщает Business Insider.

Интимные снимки девушки оказались фантазией нейросети
Фото: r/Faces/u/Cl4ud14_/Redditr/Faces/u/Cl4ud14_/Reddit

Впервые «американка» появилась в одном из постов на Reddit. Она якобы опубликовала фото с собой из дома.

«Для тех, кто не в курсе. Это наверняка творение ИИ, если вы достаточно долго работали с моделями изображений ИИ и создавали свои собственные, вы можете сказать это на 10000%», — написал один из пользователей под селфи Клаудии.

Отмечается, что Клаудия была создана двумя студентами, пожелавшими остаться неназванными. По их словам, аккаунт был создан как шутка после прочтения истории о мужчине, который заработал $500 долларов на фотографиях реальных женщин.

Авторы Клаудии рассказали, что заработали около $100 долларов, продавая сгенерированные нейросетью обнаженные фотографии Клаудии, прежде чем их разоблачили.

«Можно сказать, что вся эта учетная запись — просто тест, чтобы увидеть, сможете ли вы обмануть людей с помощью картинок с искусственным интеллектом», — пояснил один из студентов.

По данным Business Insider, Клаудия была создана с помощью нейросети Stable Diffusion с использованием подсказок «без макияжа, с черными волосами до плеч и с челкой, простым фоном».

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