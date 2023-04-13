Intel и Arm объявили о партнерстве в разработке мобильных чипсетов

Сегодня Intel объявила о ключевом партнерстве, позволяющем производителям чипов создавать маломощные SoC на основе своего 18-амперного процесса. Сотрудничество будет сосредоточено на разработке мобильных чипсетов с процессорными ядрами на базе Arm, а затем в конечном итоге перейдет к автомобильным приложениям, IoT, центрам обработки данных, аэрокосмическим и государственным приложениям.

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Клиенты Arm, разрабатывающие свои чипсеты на основе ядер ЦП Cortex, смогут использовать «прорывные транзисторные технологии Intel для повышения мощности и производительности», говорится в пресс-релизе, выпущенном обеими сторонами. Пэт Гелсингер, генеральный директор корпорации Intel, сказал, что это «соглашение о нескольких поколениях» откроет новые возможности и подходы для компаний, стремящихся использовать технологические процессы нового поколения.

Компания предоставит разработчикам чипов литейный цех для фактического производства указанных чипов, в то время как Arm предоставит совместную оптимизацию технологий проектирования (DTCO), чтобы упростить процесс и улучшить мощность, производительность, площадь и стоимость ядер.

Это объявление является частью стратегии IDM 2.0, в рамках которой Intel вкладывает значительные средства в производственные мощности по всему миру, в том числе в США и Европейском союзе. Такой шаг сбалансирует цепочку поставок.