Российские приложения для знакомств займутся продвижением за рубежом

Сервис знакомств «Мамба» намерен инвестировать $6,5 млн в развитие в Турции, Казахстане, США, Турции, Германии и Израиле с целью привлечь к себе уехавших за рубеж россиян. Об этом РБК рассказал глава компании Андрей Бронецкий.

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«Эти страны выбраны для масштабирования, так как в них уже есть аудитория, которая активно пользуется сервисом. У этой аудитории хорошие показатели активности и оплаты», — отметил он.

По словам бизнесмена, в Израиле и Германии точкой роста станут российские экспаты, которых в настоящее время насчитывается более шести млн человек.

В Турции российские сервисы знакомств «исторически популярны» среди местных мужчин для знакомства с россиянками, украинками или с девушками из Казахстана, которые «имеют схожий менталитет», рассказал Бронецкий. По его словам, сразу после объявления мобилизации регистрации, платежи и переписки россиян на территории России стали расти.

«Если говорить про рынок в США, то мы собираемся укрепить свои позиции среди русскоговорящего населения США, которого, по последним оценкам, около 5 млн», — заключил Бронецкий.