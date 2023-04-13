В «Роскосмосе» определили основные параметры Российской орбитальной станции

«Эскизный проект будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы ее создания нам уже хорошо известны, и я в ходе сегодняшней беседы доложу вам об этом», — сказал он в ходе встречи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».