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У россиян начали красть аккаунты при переходе в «Telegram для взрослых»

Российских пользователей мессенджера Telegram пытаются лишить аккаунтов с помощью новой мошеннической схемы — россиянам предлагают перейти в бота, который якобы ищет интимные фотографии друзей и знакомых. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

У россиян начали красть аккаунты при переходе в «Telegram для взрослых»
© РИА Новости

«Под предлогом получения доступа к «Telegram для взрослых», людей заманивают на фишинговые страницы. После ввода данных на фишинговом сайте мошенники получают доступ к аккаунту», — рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

По словам эксперта компании «РТК-Солар» Александра Вураско, фейковые страницы авторизации в мессенджере всегда похожи, меняется лишь легенда, используемая для привлечения жертвы.

«Где-то сработает вариант с поиском интимных фото или «онлайн-детективом» (ботом, который якобы собирает на пользователя весь компромат, который оказался в сети)», — пояснил специалист.

В одном из ботов пользователям предлагают найти интимные фотографии любого знакомого человека и предварительно просят авторизоваться в системе через Telegram. В результате жертва получает код подтверждения и вводит его на сайте, самостоятельно передавая мошенникам доступ к своему аккаунту.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что россияне столкнулись с новой мошеннической схемой на известных маркетплейсах: злоумышленники выманивают у людей логины и пароли под предлогом возвращения денег за отмененные заказы.

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