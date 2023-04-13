У россиян начали красть аккаунты при переходе в «Telegram для взрослых»

Российских пользователей мессенджера Telegram пытаются лишить аккаунтов с помощью новой мошеннической схемы — россиянам предлагают перейти в бота, который якобы ищет интимные фотографии друзей и знакомых. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

«Под предлогом получения доступа к «Telegram для взрослых», людей заманивают на фишинговые страницы. После ввода данных на фишинговом сайте мошенники получают доступ к аккаунту», — рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

По словам эксперта компании «РТК-Солар» Александра Вураско, фейковые страницы авторизации в мессенджере всегда похожи, меняется лишь легенда, используемая для привлечения жертвы.

«Где-то сработает вариант с поиском интимных фото или «онлайн-детективом» (ботом, который якобы собирает на пользователя весь компромат, который оказался в сети)», — пояснил специалист.

В одном из ботов пользователям предлагают найти интимные фотографии любого знакомого человека и предварительно просят авторизоваться в системе через Telegram. В результате жертва получает код подтверждения и вводит его на сайте, самостоятельно передавая мошенникам доступ к своему аккаунту.