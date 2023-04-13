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КП: Искусственный интеллект за 6 часов изобрёл 40 тысяч ядов

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Искусственный интеллект за 6 часов вывел формулу 40 000 потенциальных смертоносных молекул.

Искусственный интеллект за 6 часов изобрел 40 тысяч ядов
© РИА Новости

В основном, нейросети используют для того, чтобы помочь медикам отыскать новое лекарство. Алгоритмы изучают электронные библиотеки, где есть данные о сотнях млн соединений.

Однажды представителей фармацевтической компании из США пригласили принять участие в конференции Швейцарского федерального института ядерной, биологической и химической защиты. Их попросили поведать, что будет, если программы по созданию медикаментов захотят использовать злоумышленники для каких-то дурных целей.

Никто толком не знал ответа на этот вопрос, в связи с чем было решено провести исследование и изменить алгоритм. Перед нейросетью стояла задача найти наиболее смертоносные молекулы.

«Когда были получены результаты, первое, что бросилось в глаза – многие соединения, выглядели более токсичными, чем даже VX – это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия», – отметил автор работы Фабио Урбина, добавив, что все были удивлены лёгкостью, с какой можно провернуть это чёрное дело.

Эксперты надеются, что эта технология не попадёт в руки людей зла. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

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