Искусственный интеллект за 6 часов вывел формулу 40 000 потенциальных смертоносных молекул.

В основном, нейросети используют для того, чтобы помочь медикам отыскать новое лекарство. Алгоритмы изучают электронные библиотеки, где есть данные о сотнях млн соединений.

Однажды представителей фармацевтической компании из США пригласили принять участие в конференции Швейцарского федерального института ядерной, биологической и химической защиты. Их попросили поведать, что будет, если программы по созданию медикаментов захотят использовать злоумышленники для каких-то дурных целей.

Никто толком не знал ответа на этот вопрос, в связи с чем было решено провести исследование и изменить алгоритм. Перед нейросетью стояла задача найти наиболее смертоносные молекулы.

«Когда были получены результаты, первое, что бросилось в глаза – многие соединения, выглядели более токсичными, чем даже VX – это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия», – отметил автор работы Фабио Урбина, добавив, что все были удивлены лёгкостью, с какой можно провернуть это чёрное дело.