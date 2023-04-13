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13 минут назад

Ученые спрогнозировали исчезновение тундры на Южном Урале

РИА "ФедералПресс"

Ученые научного отдела национального парка и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН подвели итоги зимы в национальном парке «Таганай». Исследования показали, что в ближайшие 30–40 лет тундра может полностью исчезнуть.

Ученые спрогнозировали исчезновение тундры на Южном Урале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это связано с наступлением вверх по склонам ели сибирской, чему способствует изменение климата на планете. Как показали результаты исследования, даже одно деревце, закрепившись в тундре, меняет среду вокруг, задерживая больше снега», сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Также ученые продолжили изучать высоту снежного покрова его размеры находятся в диапазоне от 0 до 250 сантиметров. Где были сугробы в высоту 150 сантиметров, на этой территории, как выяснили специалисты, лесная растительность вытеснила тундровую. Снег защищает молодые побеги от мороза.

Наука и техника,РАН,
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