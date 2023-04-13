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Биологи обнаружили у осьминогов аналог "отпечатков пальцев" на шкуре

Особей малого полосатого тихоокеанского осьминога можно идентифицировать по уникальному узору на шкуре. Статья об этом опубликована в Plos One.

Биологи нашли у осьминогов аналог «отпечатков пальцев» на шкуре
© globallookpress.com

Octopus chierchiae — это небольшой осьминог, обитающий на центральном тихоокеанском побережье Америки, чаще всего в Центральной Америке, но периодически встречается до самой Калифорнии. Многие подробности о его жизни и роли в экологии до сих пор неизвестны. Для устранения этого пробела необходимо проводить длительные наблюдения, причем столь чувствительных животных настоятельно не рекомендуется извлекать из воды для осмотра.

Liu et al., 2023, PLOS ONE
Liu et al., 2023, PLOS ONE

После фотографического документирования физического развития 25 осьминогов после вылупления Бенджамин Лю и его коллеги пришли к выводу, что у O. chierchiae формируются индивидуально уникальные конфигурации полос, которые остаются постоянными на протяжении всей их жизни. Кроме того, используя фотографии животных, содержащихся в неволе, авторы показали, что неподготовленные добровольцы могут точно определить, изображен ли на паре изображений один и тот же осьминог или два разных.

Эти результаты показывают, что выращенных в лаборатории особей можно идентифицировать по фотографиям, сделанным в разные периоды их жизни, что позволяет предположить, что диких особей также можно распознавать и наблюдать в длительных полевых исследованиях. Таким образом можно будет решить проблему идентификации обнаруженного в море осьминога без физического контакта с ним.

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