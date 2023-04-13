Биологи нашли у осьминогов аналог «отпечатков пальцев» на шкуре

Особей малого полосатого тихоокеанского осьминога можно идентифицировать по уникальному узору на шкуре. Статья об этом опубликована в Plos One.

Octopus chierchiae — это небольшой осьминог, обитающий на центральном тихоокеанском побережье Америки, чаще всего в Центральной Америке, но периодически встречается до самой Калифорнии. Многие подробности о его жизни и роли в экологии до сих пор неизвестны. Для устранения этого пробела необходимо проводить длительные наблюдения, причем столь чувствительных животных настоятельно не рекомендуется извлекать из воды для осмотра.

Liu et al., 2023, PLOS ONE

Liu et al., 2023, PLOS ONE

После фотографического документирования физического развития 25 осьминогов после вылупления Бенджамин Лю и его коллеги пришли к выводу, что у O. chierchiae формируются индивидуально уникальные конфигурации полос, которые остаются постоянными на протяжении всей их жизни. Кроме того, используя фотографии животных, содержащихся в неволе, авторы показали, что неподготовленные добровольцы могут точно определить, изображен ли на паре изображений один и тот же осьминог или два разных.