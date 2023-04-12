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1 час назад

Музыкальное приложение "Звук" будет подбирать музыку в зависимости от вашего настроения или того, чем вы заняты

Ferra.ru

Музыкальное приложение "Звук" выпустило обновление, которое использует передовые алгоритмы и искусственный интеллект для персонализации музыки для своих пользователей. Приложение к тому же теперь имеет упрощенную структуру с тремя основными разделами: "Эфир", "Обзор" и "Коллекция".

Приложение "Звук" будет подбирать музыку в зависимости от вашего настроения
Фото: ferra.ruferra.ru

Раздел "Эфир" сам выбирает, что вы можете послушать в данный момент, основываясь на ваших уникальных предпочтениях, того, чем вы занимаетесь и настроении. Раздел включает несколько "волн", каждая из которых предлагает свои “сценарии потребления контента”.

Так, волна "Сила Звука" использует различные модели искусственного интеллекта, которые могут “чувствовать” любые изменения в “настроении” вашего вкуса. Волна "На репите" содержит треки, которые пользователь часто переслушивает, а волна "Плейлисты от редакторов" предлагает музыку, отобранную экспертами отрасли. Волна "Эксперимент" учитывает вкусы человека и его историю прослушивания, предлагая подборку новых музыкальных жанров, которые могут ему понравиться. "Миксы дня" предлагают музыкальные подборки по жанрам, основанные на истории прослушивания пользователя. “Топ-100” – это самые популярные музыкальные композиции в едином удобным списке, а в “Новом для вас”, что следует из названия, оказываются композиции, которые человек не слышал, но они могут ему понравиться.

В приложении также есть раздел "Обзор", который предлагает музыку пользователям, не знающим, чего они хотят найти, и функция, которая находит людей с похожими вкусами и предлагает им совместные плейлисты.

Ну а в “Коллекции” вы сможете найти историю прослушиваний, а также понравившиеся вам треки.

По мнению представителей “Звука”, предлагаемый ими новый формат потребления музыки окажет значительное влияние на индустрию.

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