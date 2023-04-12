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Президент Xiaomi отказался переходить на новый флагман компании Xiaomi 13 Ultra

Президент компании Xiaomi Лу Вейбинг отказался переходить на новый флагман компании, выбрав бюджетный Redmi Note 12 Turbo. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.

Президент Xiaomi отказался переходить на новый флагман компании
© OnLeaks/Smartprix

Вейбинг начал официальную рекламную кампанию нового фотофлагмана Xiaomi 13 Ultra, который будет представлен 18 апреля. Смартфон является результатом сотрудничества Xiaomi и Leica и обещает стать одним из лучших камерофонов на рынке. Однако Лу Вейбинг не станет менять свой текущий бюджетный смартфон Redmi Note 12 Turbo на Xiaomi 13 Ultra.

Как отмечает iXBT, Вейбинг продолжает публиковать посты в социальной сети Weibo с помощью бюджетного устройства и заявил, что ему нравится Redmi Note 12 Turbo. Обычно президент компании переходил на новые флагманы Xiaomi, но в этот раз он решил пользоваться Redmi Note 12 Turbo, который был представлен в конце марта.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что разработчики AnTuTu признали Red Magic 8 Pro+ самым мощным Android-смартфоном.

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