Химики получили пластмассу из сахара и древесины для пластиковых вилок

Химикам удалось создать водостойкую биоразлагаемую пластмассу, пригодную для изготовления посуды. Об этом сообщает Американское химическое общество.

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Ученые давно ищут альтернативы получаемому из нефти пластику. Идеальный материал для многих приложений должен быть дешевым, прочным, надежным, экологически чистым и быстро разлагаться в окружающей среде. Так, упаковка из кукурузного крахмала мгновенно тает в воде, а многие полимеры из растительных сахаров разлагаются годами.

Скотт Филлипс и его коллеги решили создать материал на основе изомальтита — съедобного вещества, которое изготавливают из сахара и используют как сахарозаменитель. В том числе, из чистого изомальтита создают пластмассоподобные кондитерские украшения, но он недостаточно прочен для прикладного использования. В связи с этим авторы работы попробовали повысить его прочность с помощью натуральных добавок, чтобы создать материал, который разлагается с умеренной скоростью.

Исследователи нагрели изомальт до жидкого состояния и смешали с целлюлозой, целлюлозно-опилочной смесью, а также с древесной мукой, чтобы получить три разных материала. Затем, используя коммерческое оборудование для производства пластмасс, материалы были экструдированы в небольшие гранулы и отлиты в различные предметы, включая шары, додекаэдр, шахматную фигуру и блюдца. Все протестированные добавки удвоили прочность изомальта, создав материалы, которые были тверже многих современных пластмасс, включая ПЭТ и поливинилхлорид, но при этом легче.

Самое главное, в экспериментах образцы растворялись в воде в течение нескольких минут. Блюдца из этого материала, покрытые пищевым шеллаком и ацетатом целлюлозы, выдерживали погружение в воду до семи дней. По мнению авторов работы, такой пластик является идеальным для изготовления одноразовых приборов и посуды, поскольку он выдерживает одно применение и после этого быстро растворяется в земле.