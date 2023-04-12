Химики получили пластмассу из сахара и древесины для пластиковых вилок

Химикам удалось создать водостойкую биоразлагаемую пластмассу, пригодную для изготовления посуды. Об этом сообщает Американское химическое общество.
Ученые давно ищут альтернативы получаемому из нефти пластику. Идеальный материал для многих приложений должен быть дешевым, прочным, надежным, экологически чистым и быстро разлагаться в окружающей среде. Так, упаковка из кукурузного крахмала мгновенно тает в воде, а многие полимеры из растительных сахаров разлагаются годами.
Скотт Филлипс и его коллеги решили создать материал на основе изомальтита — съедобного вещества, которое изготавливают из сахара и используют как сахарозаменитель. В том числе, из чистого изомальтита создают пластмассоподобные кондитерские украшения, но он недостаточно прочен для прикладного использования. В связи с этим авторы работы попробовали повысить его прочность с помощью натуральных добавок, чтобы создать материал, который разлагается с умеренной скоростью.
Исследователи нагрели изомальт до жидкого состояния и смешали с целлюлозой, целлюлозно-опилочной смесью, а также с древесной мукой, чтобы получить три разных материала. Затем, используя коммерческое оборудование для производства пластмасс, материалы были экструдированы в небольшие гранулы и отлиты в различные предметы, включая шары, додекаэдр, шахматную фигуру и блюдца. Все протестированные добавки удвоили прочность изомальта, создав материалы, которые были тверже многих современных пластмасс, включая ПЭТ и поливинилхлорид, но при этом легче.
Самое главное, в экспериментах образцы растворялись в воде в течение нескольких минут. Блюдца из этого материала, покрытые пищевым шеллаком и ацетатом целлюлозы, выдерживали погружение в воду до семи дней. По мнению авторов работы, такой пластик является идеальным для изготовления одноразовых приборов и посуды, поскольку он выдерживает одно применение и после этого быстро растворяется в земле.
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