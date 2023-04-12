Обозначен срок запуска российской «Арктики-М» №2

«С помощью четырех КА появится возможность производить одновременную съемку Земли с двух ракурсов, с западного и восточного витков орбиты. Это повысит точность выделения облаков над снежным и ледовым покровом и определения их характеристик, что является существенным для обеспечения безопасности мореплавания и полетов авиации в Арктическом регионе», — говорится в материалах.