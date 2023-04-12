Apple запретила конкурирующим брендам появляться рядом со своим магазином в Индии

Компания Apple запретила 22 конкурирующим брендам находиться в «эксклюзивной зоне» рядом с ее первым магазином в Индии. Об этом сообщает Economic Times.

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В издании отметили, что Apple пришлось долго и упорно добиваться возможности открытия собственных розничных магазинов в Индии. Это стало возможным только после того, как компания нарастила объемы сборки iPhone в стране.

При заключении договора аренды Apple указала 22 бренда, которые не должны находиться в ее «эксклюзивной зоне». В список вошли компании, производящие ноутбуки на базе Windows — конкурента MacBook, умные колонки и наушники Bose и Devialet — конкуренты HomePod и Beats, смарт-часы Garmin и другие. В частности, в перечне оказались Amazon, Google, LG, Microsoft, Twitter, Foxconn, Intel и Toshiba.

Стоит отметить, что в списке, полученном индийской газетой, есть только 21 бренд, еще один засекречен. Предполагается, что им может быть Samsung. Всем компаниям из перечня также запрещено размещать рекламу возле Apple Store.