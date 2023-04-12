Apple запретила конкурирующим брендам появляться рядом со своим магазином в Индии

Компания Apple запретила 22 конкурирующим брендам находиться в «эксклюзивной зоне» рядом с ее первым магазином в Индии. Об этом сообщает Economic Times.
В издании отметили, что Apple пришлось долго и упорно добиваться возможности открытия собственных розничных магазинов в Индии. Это стало возможным только после того, как компания нарастила объемы сборки iPhone в стране.
При заключении договора аренды Apple указала 22 бренда, которые не должны находиться в ее «эксклюзивной зоне». В список вошли компании, производящие ноутбуки на базе Windows — конкурента MacBook, умные колонки и наушники Bose и Devialet — конкуренты HomePod и Beats, смарт-часы Garmin и другие. В частности, в перечне оказались Amazon, Google, LG, Microsoft, Twitter, Foxconn, Intel и Toshiba.
Стоит отметить, что в списке, полученном индийской газетой, есть только 21 бренд, еще один засекречен. Предполагается, что им может быть Samsung. Всем компаниям из перечня также запрещено размещать рекламу возле Apple Store.
Напомним, что открытие магазина компании в Мумбаи запланировано на 18 апреля. В Дели он откроется 20 апреля. На него, вероятно, будет распространяться аналогичное требование.