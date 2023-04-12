$82.09-0.0989.76+0.03
42 минуты назад

Apple запретила конкурирующим брендам появляться рядом со своим магазином в Индии

Елена Прошина

Компания Apple запретила 22 конкурирующим брендам находиться в «эксклюзивной зоне» рядом с ее первым магазином в Индии. Об этом сообщает Economic Times.

Apple запретила конкурирующим брендам появляться рядом со своим магазином в Индии
Фото: 

В издании отметили, что Apple пришлось долго и упорно добиваться возможности открытия собственных розничных магазинов в Индии. Это стало возможным только после того, как компания нарастила объемы сборки iPhone в стране.

При заключении договора аренды Apple указала 22 бренда, которые не должны находиться в ее «эксклюзивной зоне». В список вошли компании, производящие ноутбуки на базе Windows — конкурента MacBook, умные колонки и наушники Bose и Devialet — конкуренты HomePod и Beats, смарт-часы Garmin и другие. В частности, в перечне оказались Amazon, Google, LG, Microsoft, Twitter, Foxconn, Intel и Toshiba.

Стоит отметить, что в списке, полученном индийской газетой, есть только 21 бренд, еще один засекречен. Предполагается, что им может быть Samsung. Всем компаниям из перечня также запрещено размещать рекламу возле Apple Store.

Напомним, что открытие магазина компании в Мумбаи запланировано на 18 апреля. В Дели он откроется 20 апреля. На него, вероятно, будет распространяться аналогичное требование.

Наука и техника,Amazon,Intel,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий