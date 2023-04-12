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Путин оценил роль России в космосе

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России следует создавать суверенные космические системы, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в Кремле, посвященном Дню Космонавтики. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин оценил роль России в космосе
© ТАСС

Глава государства подчеркнул, что державе необходимо как можно быстрее наладить в интересах национальной экономики производство передовых конкурентных продуктов.

Президент пояснил, что, в частности, нужно «создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения».

Кроме того, необходимо не забывать и об освоении дальнего космоса. В рамках этой инициативы российские специалисты должны работать над проектированием российской орбитальной станции, заметил Путин.

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Научные проекты следует выполнять последовательно, полагает президент. Так, необходимо возобновить лунную программу, работы по полетам на другие планеты Солнечной системы, развивать космические лаборатории.

Россия, отметил Путин, в настоящее время обладает решениями для освоения космоса, разработанными отечественными учеными.

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