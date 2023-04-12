Путин оценил роль России в космосе

России следует создавать суверенные космические системы, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в Кремле, посвященном Дню Космонавтики. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что державе необходимо как можно быстрее наладить в интересах национальной экономики производство передовых конкурентных продуктов.

Президент пояснил, что, в частности, нужно «создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения».

Кроме того, необходимо не забывать и об освоении дальнего космоса. В рамках этой инициативы российские специалисты должны работать над проектированием российской орбитальной станции, заметил Путин.

Научные проекты следует выполнять последовательно, полагает президент. Так, необходимо возобновить лунную программу, работы по полетам на другие планеты Солнечной системы, развивать космические лаборатории.