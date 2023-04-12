Представлен отечественный аналог Downdetector

В России заработал отечественный аналог сервиса Downdetector под названием «Мониторинг сбоев», сообщает ТАСС. Сервис доступен на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

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«Мониторинг сбоев» позволяет отслеживать работу различных ресурсов в интернете. Он работает на основе сообщений пользователей, которые могут сообщать о проблемах с доступом к онлайн-банкам, интернет-сервисам или операторам связи. После получения жалобы специалисты ЦМУ ССОП анализируют причину сбоя, используя информационные системы Центра.

На сайте сервиса также представлена тепловая карта сбоев, которая формируется по данным от пользователей. Она показывает, какие сервисы испытывают сбои в разных регионах России. Кроме того, на сайте есть сервис Looking Glass, который дает возможность просмотреть информацию о состоянии и видимости автономных систем в сети, маршрутную информацию и графы связности автономных систем. Данные обновляются в режиме реального времени от всех российских операторов связи через информационную систему мониторинга Центра.