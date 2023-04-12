Представлен бюджетный смартфон Realme с вырезом в стиле Dynamic Island

Компания Realme представила смартфон Narzo N55 с вырезом Mini Capsule, функционал которого копирует работу выреза Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Смартфон оснащен 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. В круглом вырезе в экране установлена фронтальная камера с разрешением 8 Мп. При этом вырез может «расширяться» и уведомлять пользователя о состоянии аккумулятора, количестве пройденных шагов и потреблении трафика. Основная камера на 64 Мп дополнена монохромным датчиком с разрешением 2 Мп.

За производительность в Narzo N55 отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G88. Аккумулятор емкостью 5000 поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 13 с предустановленной оболочкой Realme UI 4.

Realme Narzo N55 поступит в продажу в Индии по цене от 11 тыс. рупий (около 11 тыс. руб.) за версию 4/64 ГБ соответственно.