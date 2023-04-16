Как понять, что тебя заблокировали в WhatsApp: 5 способов

WhatsApp, как и любой современный мессенджер, позволяет вносить пользователей в черный список — однако приложение не сообщает заблокированным о том, что их заблокировали. Догадаться об этом можно только по некоторым деталям, о которых прямо никто не говорит. Портал lifehacker.ru рассказал, как понять, что вас заблокировали в WhatsApp.

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Попробуйте отправить сообщение

Напишите собеседнику что-нибудь и присмотритесь к уведомлению о прочитанном сообщении. Если напротив вашей реплики стоит всего одна галочка — сообщение не было прочитано. Возможно, это значит, что получатель просто давно не был в сети или не обращает внимания на мессенджер, но если сообщения не прочитываются долго — скорее всего, вы заблокированы.

Посмотрите статус пользователя

По умолчанию WhatsApp отображает информацию о статусе пользователя: в сети ли пользователь, как давно заходил в онлайн и так далее. Некоторые специально скрывают подобные данные в настройках приложения, однако их отсутствие также может быть симптомом блокировки.

Проверьте фото собеседника

Блокировка собеседника в WhatsApp автоматически скрывает аватар пользователя. Если вместо нормальной фотографии вы видите схематичный силуэт, то, вероятно, вас внесли в список заблокированных. Хотя стоит помнить о том, что многие пользователи не пользуются аватарами в принципе — такое тоже бывает.

Попытайтесь позвонить

При блокировке WhatsApp запрещает не только сообщения, но и голосовые звонки. Поэтому попробуйте позвонить пользователю: если после нескольких попыток вы слышали только гудки, то есть причины для беспокойства. Но стоит помнить, что иногда соединение может не устанавливаться, например, из-за плохого интернета.

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