Как понять, что тебя заблокировали в WhatsApp: 5 способов
WhatsApp, как и любой современный мессенджер, позволяет вносить пользователей в черный список — однако приложение не сообщает заблокированным о том, что их заблокировали. Догадаться об этом можно только по некоторым деталям, о которых прямо никто не говорит. Портал lifehacker.ru рассказал, как понять, что вас заблокировали в WhatsApp.
Попробуйте отправить сообщение
Напишите собеседнику что-нибудь и присмотритесь к уведомлению о прочитанном сообщении. Если напротив вашей реплики стоит всего одна галочка — сообщение не было прочитано. Возможно, это значит, что получатель просто давно не был в сети или не обращает внимания на мессенджер, но если сообщения не прочитываются долго — скорее всего, вы заблокированы.
Посмотрите статус пользователя
По умолчанию WhatsApp отображает информацию о статусе пользователя: в сети ли пользователь, как давно заходил в онлайн и так далее. Некоторые специально скрывают подобные данные в настройках приложения, однако их отсутствие также может быть симптомом блокировки.
Проверьте фото собеседника
Блокировка собеседника в WhatsApp автоматически скрывает аватар пользователя. Если вместо нормальной фотографии вы видите схематичный силуэт, то, вероятно, вас внесли в список заблокированных. Хотя стоит помнить о том, что многие пользователи не пользуются аватарами в принципе — такое тоже бывает.
Попытайтесь позвонить
При блокировке WhatsApp запрещает не только сообщения, но и голосовые звонки. Поэтому попробуйте позвонить пользователю: если после нескольких попыток вы слышали только гудки, то есть причины для беспокойства. Но стоит помнить, что иногда соединение может не устанавливаться, например, из-за плохого интернета.
Попробуйте добавить пользователя в группу
Наконец, при внесении в черный список WhatsApp запрещает заблокированным пользователям приглашать собеседника в чаты. Вы можете создать группу и пригласить туда человека, но если он забанил вас, то никаких уведомлений не будет — он даже не увидит сообщения. Попробуйте создать такой чат. Если вы не дождетесь никакого ответа, то, скорее всего, вас действительно заблокировали.