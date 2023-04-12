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В «Роскосмосе» сообщили о продлении работы российской части МКС

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российское правительство продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В «Роскосмосе» сообщили о продлении работы российской части МКС
© Сергей Корсаков/«Роскосмос»

«Особенно настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал Борисов.

Гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что проект российской орбитальной станции будет готов уже летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что в НПО им. С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») заявили, что запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» откладывается после 2028 года. Отмечается, что сейчас проводятся работы по созданию уникальной космической обсерватории «Спектр-УФ», которая займется исследованием объектов Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра, недоступном для наблюдений с Земли.

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