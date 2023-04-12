В «Роскосмосе» сообщили о продлении работы российской части МКС

«Особенно настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал Борисов.