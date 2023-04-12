В «Роскосмосе» сообщили о продлении работы российской части МКС
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российское правительство продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Особенно настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции, потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал Борисов.
Гендиректор «Роскосмоса» также отметил, что проект российской орбитальной станции будет готов уже летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что в НПО им. С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») заявили, что запуск космической обсерватории «Спектр-УФ» откладывается после 2028 года. Отмечается, что сейчас проводятся работы по созданию уникальной космической обсерватории «Спектр-УФ», которая займется исследованием объектов Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра, недоступном для наблюдений с Земли.