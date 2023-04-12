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Ученые наблюдали звездный ветер от диска вокруг нейтронной звезды

Ученые Массачусетского технологического института наблюдали мощные звездные ветры, создаваемые аккреционным диском в рентгеновской двойной системе Геркулес X-1. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые наблюдали звездный ветер от диска вокруг нейтронной звезды
© Lenta.ru

Уникальной особенностью Геркулеса X-1, в которой находится нейтронная звезда и солнцеподобная звезда, является то, что ее аккреционный диск прецессирует при вращении каждые 35 дней. Наблюдая за этими искривлениями с помощью рентгеновских телескопов XMM Newton и Chandra, ученые смогли создать двухмерную карту порождаемых диском звездных ветров.

Карта продемонстрировала структуру дисковых ветров, а также их скорость, которые достигают около сотен километров в секунду. Однако до сих пор не ясно, как ветры порождаются подобными системами. Предполагается, что магнитные поля могут разрывать диски, выбрасывая наружу часть материала в виде ветра. Согласно другой гипотезе, излучение нейтронной дыры нагревает и испаряет поверхность диска.

Дисковые ветры помогают ученым понять, как сверхмассивные черные дыры влияют на структуру галактик. Астрономы наблюдали признаки дисковых ветров во многих системах, включая аккрецирующие черные дыры и нейтронные звезды, однако в большинстве случаев диски имеют ровную форму, и эффекты ветров заметны лишь в узкой области пространства.

Команда планирует сравнить свои наблюдения с теоретическим моделированием различных механизмов формирование ветра, чтобы понять, какая из гипотез лучше объясняет его происхождение.

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