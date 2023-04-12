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39 минут назад

Пользователи ChatGPT нашли способ обогатиться

Газета.Ru

Американская компания OpenAI начнет платить пользователям ChatGPT до $20 тыс. за обнаруженные ошибки и баги в системах искусственного интеллекта чат-бота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

OpenAI заплатит до $20 тысяч за обнаружение багов в чат-боте ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Согласно программе вознаграждения за ошибки пользователи смогут сообщать о слабых сторонах, ошибках или проблемах безопасности при использовании программ OpenAI», — отметил представитель стартапа.

Отмечается, что денежные вознаграждения рассчитываются в зависимости от размера обнаруженных ошибок, начиная от $200 долларов за незначительные баги и до $20 тыс. за крайне редкие и серьезные нарушения.

В OpenAI заявили, что программа будет проводиться в партнерстве с платформой для поиска ошибок Bugcrowd.

В конце марта стартап OpenAI подтвердил утечку личных данных пользователей ChatGPT в сеть. Разработчики рассказали, что утечка произошла из-за ошибки в работе чат-бота. При этом авторы программы заверили, что с тех пор проблема была исправлена.

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