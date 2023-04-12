Маск закупил 10 тысяч GPU для создания собственного ИИ

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, Tesla и, по состоянию на октябрь 2022 года, владелец Twitter, недавно попал в заголовки газет, когда подписал письмо с призывом остановить разработку искусственного интеллекта (ИИ) из-за опасений общества. Несмотря на усилия, технический магнат, похоже, продвигает свои собственные планы по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта.

Согласно Business Insider, Илон Маск недавно приобрёл 10 000 графических процессоров для использования в одном из двух оставшихся центров обработки данных компании, что, приверженность Маска к развитию области искусственного интеллекта.

Как правило, графические процессоры работают с крупномасштабными моделями ИИ из-за огромной вычислительной мощности, необходимой для этой технологии. Это следует за твитом Маска от 18 марта, в котором он сказал, что компания будет использовать ИИ для «обнаружения и выявления манипуляций общественным мнением» в Твиттере либо же для восстановления своего рекламного бизнеса.

Согласно сообщениям анонимных источников, проект находится на начальной стадии разработки, но покупка такого количества графических процессоров демонстрирует, что Маск заинтересован в развитии ИИ.