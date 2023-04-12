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Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, пресс-служба Кремля.

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года
© Роскосмос

«Время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», - добавил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что продление срока эксплуатации российского сегмента МКС было одобрено Научно-техническим советом «Роскосмоса» и Госкомиссией, а также рекомендовано Советом главных конструкторов в РКК «Энергия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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