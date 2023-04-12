LG сменила логотип на улыбающийся эмодзи

Южнокрейская LG Electronics впервые за девять лет представила новый логотип, который сохранил элементы прежнего, но стал улыбающимся анимированным эмодзи. Об этом говорится в блоге технологической компании.

Фото: LG LG

«Символ бренда, состоящий из букв L и G, теперь может выполнять восемь уникальных движений, включая кивание, вращение и подмигивание», — рассказал представитель корпорации.

В LG посчитали, что новый логотип должен полюбиться покупателям из разных стран и поколений, включая молодежь из поколения Z.

«Лого LG сможет приветствовать клиентов дружелюбной улыбкой или двигаться вместе с фоновой музыкой на цифровых платформах различными остроумными способами», — добавили в компании.

В новом логотипе также убрали круглую рамку, а красный цвет сделали более ярким. При этом само изображение стало более минималистичным, без теней и отблесков. Также компания поменяла слоган на Life's Good («Жизнь хороша»).