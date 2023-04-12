LG сменила логотип на улыбающийся эмодзи

Южнокрейская LG Electronics впервые за девять лет представила новый логотип, который сохранил элементы прежнего, но стал улыбающимся анимированным эмодзи. Об этом говорится в блоге технологической компании.
«Символ бренда, состоящий из букв L и G, теперь может выполнять восемь уникальных движений, включая кивание, вращение и подмигивание», — рассказал представитель корпорации.
В LG посчитали, что новый логотип должен полюбиться покупателям из разных стран и поколений, включая молодежь из поколения Z.
«Лого LG сможет приветствовать клиентов дружелюбной улыбкой или двигаться вместе с фоновой музыкой на цифровых платформах различными остроумными способами», — добавили в компании.
В новом логотипе также убрали круглую рамку, а красный цвет сделали более ярким. При этом само изображение стало более минималистичным, без теней и отблесков. Также компания поменяла слоган на Life's Good («Жизнь хороша»).
Ранее сообщалось, что культовый логотип операционной системы Windows XP от Microsoft мог быть совершенно другим, так как компания долгое время выбирала из 24 альтернативных вариантов, в которых использовались такие элементы, как рамки и стикеры.