Ученые назвали самый страшный для человечества год

Ученые Гарвардского университета назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества. Согласно публикации в американском журнале Science, сильное извержение вулкана погрузило Европу, Ближний Восток и часть Азии в сумерки на 18 месяцев.
Ученые отмечают, что в те годы Солнце светило не сильнее Луны, а температура воздуха упала на 1,5-2,5 градуса Цельсия. Это привело к глобальному изменению климата. Десятилетие стало самым холодным за последние 2,5 тысячи лет, а результатом бедствия стали голод, чума и падение Восточной Римской империи.
Как отмечают метеорологи, узнать об извержениях, которые стали причиной катаклизма, удалось лишь в 2018 году. Тогда исследователи изучили швейцарский ледник и выяснили, что начало бедствиям положило сильное извержение вулкана. Еще два извержения, которые случились в последующие годы, окончательно заполнили атмосферу пеплом.
Говоря о самых страшных временах, ученые также отметили 1201 год. Тогда в Сирии произошло мощное землетрясение, вызвавшее разлом на дне Мертвого моря. В результате происшествия погибли 1,1 млн человек. Еще одним серьезным бедствием эксперты назвали Великое китайское наводнение 1931 года, в результате которого утонули около 200 тысяч человек. Отмечается, что катаклизм стал причиной вспышки холеры, а из-за голода люди стали прибегать к детоубийству и каннибализму.