Ученые назвали самый страшный для человечества год

Ученые Гарвардского университета назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества. Согласно публикации в американском журнале Science, сильное извержение вулкана погрузило Европу, Ближний Восток и часть Азии в сумерки на 18 месяцев.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Ученые отмечают, что в те годы Солнце светило не сильнее Луны, а температура воздуха упала на 1,5-2,5 градуса Цельсия. Это привело к глобальному изменению климата. Десятилетие стало самым холодным за последние 2,5 тысячи лет, а результатом бедствия стали голод, чума и падение Восточной Римской империи.

Как отмечают метеорологи, узнать об извержениях, которые стали причиной катаклизма, удалось лишь в 2018 году. Тогда исследователи изучили швейцарский ледник и выяснили, что начало бедствиям положило сильное извержение вулкана. Еще два извержения, которые случились в последующие годы, окончательно заполнили атмосферу пеплом.