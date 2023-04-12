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1 час назад

Ученые назвали самый страшный для человечества год

Никита Бородкин

Ученые Гарвардского университета назвали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества. Согласно публикации в американском журнале Science, сильное извержение вулкана погрузило Европу, Ближний Восток и часть Азии в сумерки на 18 месяцев.

Ученые назвали самый страшный для человечества год
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Ученые отмечают, что в те годы Солнце светило не сильнее Луны, а температура воздуха упала на 1,5-2,5 градуса Цельсия. Это привело к глобальному изменению климата. Десятилетие стало самым холодным за последние 2,5 тысячи лет, а результатом бедствия стали голод, чума и падение Восточной Римской империи.

Как отмечают метеорологи, узнать об извержениях, которые стали причиной катаклизма, удалось лишь в 2018 году. Тогда исследователи изучили швейцарский ледник и выяснили, что начало бедствиям положило сильное извержение вулкана. Еще два извержения, которые случились в последующие годы, окончательно заполнили атмосферу пеплом.

Говоря о самых страшных временах, ученые также отметили 1201 год. Тогда в Сирии произошло мощное землетрясение, вызвавшее разлом на дне Мертвого моря. В результате происшествия погибли 1,1 млн человек. Еще одним серьезным бедствием эксперты назвали Великое китайское наводнение 1931 года, в результате которого утонули около 200 тысяч человек. Отмечается, что катаклизм стал причиной вспышки холеры, а из-за голода люди стали прибегать к детоубийству и каннибализму.

Наука и техника,Гарвардский университет,Мнения,
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