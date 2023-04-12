Vivo представила смартфоны V27 с расширенными фотовозможностями

Состоялась российская премьера смартфонов серии V27. Они оснащены продвинутой портретной камерой, новейшим процессором 2023 года, имеют необычное покрытие корпуса и быструю зарядку.

Фото: Vivo Vivo

В серии V27, как утверждают представители компании, сделан акцент на дизайн, фотовозможности и производительность. На российской презентации представили две модели; основную Vivo V27 и младшую Vivo V27e.

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Главная особенность дизайна Vivo V27 - фотохромное стекло, меняющее цвет под действием солнечного цвета, а также толщина смартфона - всего 7,36 мм. Корпус Vivo V27 закруглен по краям, что визуально и тактильно делает смартфон очень тонким. Цвет модели с фотохромным стеклом называется "волшебный синий" и он меняется под солнечными лучами, от светло-голубого до темно-синего.

Российская газета

Еще одна цветовая версия - не совсем классический черный. Здесь задняя часть смартфона выполнена из антибликового черного стекла с точечными серебристыми вкраплениями.

Российская газета

Vivo V27 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, восьмимегапиксельной широкоугольной камерой и двухмегапиксельной макро. Основная камера использует специально разработанный для Vivo светосильный модуль Sony IMX766V с увеличенным размером пикселя, что по словам представителей компании улучшает снимки в условиях недостаточной освещенности. Основное внимание в фотокамерах серии V27 уделено портретной съемке. Помимо специально разработанной камеры для этого используются фирменные алгоритмы съемки и обработки фотографий и интеллектуальная система портретной подсветки "Аура". В Vivo резонно решили, что в портретной фотографии важен свет и попытались приблизить освещение, которое может дать смартфон к возможностям профессионального светового оборудования.

Российская газета

Портрет снятый на Vivo V27. Фото: Дмитрий Бевза

Еще одна особенность Vivo V27 - это 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом, позволяющая делать качественные селфи.

Российская газета

Автопортрет, снятый на Vivo V27. Фото: Дмитрий Бевза

Смартфон имеет изогнутый AMOLED дисплей с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2400×1080, частотой обновления 120 герц и пиковой яркостью 1300 нит.

Vivo V27 оснащен новейшим процессором Mediatek Dimensity 7200. Этот чип был анонсирован в середине февраля 2023 года. И несмотря на то, что он позиционируется как процессор среднего уровня, это мощная и энергоэффективная восьмиядерная мобильная платформа, произведенная по четырехнанометровому технологическому процессу, который также применяется при производстве флагманского чипа Dimensity 9200. Dimensity 7200 оснащен графическим процессором Mali-G610, что обеспечивает комфортную игру в ресурсоемких мобильных играх. Модуль беспроводной связи поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 5G в диапазоне до 6 ГГц.

Опция виртуального расширения оперативной памяти на 8 ГБ позволяет работать 36 приложениям в фоновом режиме, а аккумулятор емкостью 4600 мАч заряжается с 0 до 50% за 19 минут за счет входящей в комплект зарядки мощностью 66 Вт.

Vivo V27e (младший смартфон серии V27) немного толще, чем Vivo V27. Толщина его корпуса 7,7 мм. Он имеет плоское, а не 3D-стекло, что может понравится той части аудитории, которая не любит смартфоны с закругленными краями. Диагональ экрана 6,62 дюйма. Это меньше, чем у Vivo V27, но технология изготовления экрана (AMOLED) и разрешение (2400 × 1080) такие же, как и у старшей модели.

Российская газета

Задняя панель корпуса выполнена из пластика в цветах "морской зеленый" и "черный оникс".

Другие отличия от Vivo V27; менее мощный процессор Mediatek MT8781 Helio G99 (шестинанометровый техпроцесс), другой блок камер - 64 мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения, двухмегапиксельная камера для достижения эффекта боке и двухмегапиксельный макромодуль.

Фронтальная камера также скромнее - 32 мегапикселя.

Помимо смартфонов компания привезла в Россию беспроводные TWS-наушники Vivo TWS Air.

Все смартфоны уже доступны в официальной продаже.

Vivo V27 в версии 8+256 ГБ стоит 37999 рублей. Версию 12+256 ГБ оценили в 41999 рублей. C 21 апреля на обе версии начнет действовать специальная цена, 34999 и 38999 рублей соответственно.

Младшую модель - Vivo V27e - продают за 25999 рублей (версия 8+128 ГБ) и за 29999 рублей (версия 8+256 ГБ). C 12 апреля на смартфон также распространяется скидка 23 999 и 26 999 рублей, соответственно.

Наушники Vivo TWS Air начнут продаваться с 21 апреля за 4999 рублей.