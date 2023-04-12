Подсчитана стоимость обеда первых советских космонавтов

Обед первых советских космонавтов обошелся бы сегодняшним россиянам в сумму от 130 рублей. Это подсчитал сервис доставки продуктов СберМаркет, взяв за основу меню Германа Титова.

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«Герману Титову во время его полетов на обед предлагали овощное пюре, печеночный паштет и сок», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в «Газету.Ru».

По подсчетам аналитиков, овощное пюре из моркови, сельдерея черешкового, лука, чеснока и петрушки обойдется в 60 рублей за порцию, паштет из куриной печени, моркови, лука и сливочного масла — в 34 рубля за порцию, а 200 мл яблочного сока — в 119 рублей.

При этом набор продуктов для приготовления обеда современных космонавтов обойдется дороже.

«Сервис рассчитал один из вариантов такого обеда, включив в него любимые блюда космонавтов. Набор продуктов для современного космического обеда обойдется в 430 рублей. Он состоит из борща, картофеля с мясом и творога с орехами на десерт», — сообщили аналитики.