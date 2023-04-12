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Стало известно о проблемах Apple при производстве iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не получат сенсорные кнопки с тактильной виброотдачей для регулирования громкости, которые, как прежде сообщали СМИ, должны были стать одной из главных особенностей новых смартфонов Apple. Об этом пишет издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и аналитика TF International Минга-Чи Куо.

Стало известно о проблемах Apple при производстве iPhone 15 Pro
© Apple

По данным информатора, Apple столкнулась с проблемой тиражирования технологии тактильной отдачи вроде Taptic Engine, которая использовалась в iPhone 7. Из-за этого американский гигант до начала массового производства новых iPhone решил отказаться от ноу-хау. Куо утверждает, что iPhone 15 Pro и Pro Max, равно как и базовые модели iPhone 15 и 15 Plus, выйдут с классическими физическими кнопками.

Другие китайские инсайдеры Джефф Пу и Шелли Чоу из гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities подтвердили слова Куо. Пу вместе с тем добавил, что Apple не отказалась от идеи использования сенсорных кнопок громкости совсем. По данным информатора, IT-гигант решил придержать их реализацию до 2024 года. Скорее всего, считает Пу, технология дебютирует вместе с iPhone 16.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что iPhone 15 Pro Max станет первым смартфоном Apple, в котором будет использоваться перископический телефотомодуль для оптического приближения отдаленных объектов при фото и видеосъемке.

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