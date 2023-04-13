Российские генетики отследили путь малярийных комаров в Европу

Исследование российских генетиков показало, как малярийные комары заселили Европу. Маршрут их миграции пролегал через Сибирь.
Авторами научной работы стали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Они установили, что комары переселились из Северной Америки переселились в Сибирь (а не Гренландию, как считалось раньше), и уже оттуда попали в Европу. При этом насекомые выработали сложные эволюционные механизмы, позволяющие приспособиться к суровому сибирскому климату.
Ученые отметили, что несколько миллионов лет назад Америка была связана с Евразией сухопутной переправой – Беринговым перешейком (сейчас там расположен Берингов пролив). По нему теплокровные животные перебирались на другой континент, а с ними путешествовали и комары.
В ходе исследования специалисты полностью секвенировали геном 13 видов малярийных комаров, из них 11 евразийских и два североамериканских. В числе прочих был изучен самый северный вид – Anopheles beklemishevi. Он оказался предком всех евразийских видов, генетическое разделение произошло около 20 млн лет назад.
Результаты показали, что, попав в Сибирь, комары научились впадать в зимнюю спячку. Перед этим оплодотворенные самки пили кровь, но не использовали ее для развития яиц, а перерабатывали в жир. Самцы за зимние месяцы погибали, самки же просыпались весной и выводили потомство обоих полов.
Генетическое исследование показало ученым, какими способностями к адаптации обладают комары. Эти знания позволят сделать более точные прогнозы касательно дальнейшего распространения данных насекомых, в том числе в нетипичных для них климатических зонах. Малярийные комары представляют непосредственную опасность для людей: только в 2021 году от переносимой ими малярии умерли 619 тысяч человек, сообщает сайт ТГУ.
Другое исследование показало, что слюна комаров-переносчиков лихорадки денге повышает риск инфицирования. Она содержит вещества, снижающие защитные силы организма.