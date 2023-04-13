Российские генетики отследили путь малярийных комаров в Европу

Исследование российских генетиков показало, как малярийные комары заселили Европу. Маршрут их миграции пролегал через Сибирь.

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Авторами научной работы стали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Они установили, что комары переселились из Северной Америки переселились в Сибирь (а не Гренландию, как считалось раньше), и уже оттуда попали в Европу. При этом насекомые выработали сложные эволюционные механизмы, позволяющие приспособиться к суровому сибирскому климату.

Ученые отметили, что несколько миллионов лет назад Америка была связана с Евразией сухопутной переправой – Беринговым перешейком (сейчас там расположен Берингов пролив). По нему теплокровные животные перебирались на другой континент, а с ними путешествовали и комары.

В ходе исследования специалисты полностью секвенировали геном 13 видов малярийных комаров, из них 11 евразийских и два североамериканских. В числе прочих был изучен самый северный вид – Anopheles beklemishevi. Он оказался предком всех евразийских видов, генетическое разделение произошло около 20 млн лет назад.

Результаты показали, что, попав в Сибирь, комары научились впадать в зимнюю спячку. Перед этим оплодотворенные самки пили кровь, но не использовали ее для развития яиц, а перерабатывали в жир. Самцы за зимние месяцы погибали, самки же просыпались весной и выводили потомство обоих полов.

Генетическое исследование показало ученым, какими способностями к адаптации обладают комары. Эти знания позволят сделать более точные прогнозы касательно дальнейшего распространения данных насекомых, в том числе в нетипичных для них климатических зонах. Малярийные комары представляют непосредственную опасность для людей: только в 2021 году от переносимой ими малярии умерли 619 тысяч человек, сообщает сайт ТГУ.