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1 час назад

Космонавт с МКС запечатлел выброс пепла вулкана на Камчатке

ТАСС

Столб пепла, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, был запечатлен спецкором ТАСС, космонавтом Роскосмоса Дмитрием Петелиным с борта Международной космической в среду.

Космонавт с МКС запечатлел выброс пепла вулкана на Камчатке
Фото: ТАССТАСС

На кадрах виден шлейф пепла, выброшенного вулканом.

Шивелуч начал извергаться 11 апреля в 00:54 (15:54 мск 10 апреля). Максимальные фазы извержения регистрировались в 05:44 (20:44 мск), 06:46 (21:46 мск), 07:14 (22:14 мск). По спутниковым данным, в 08:30 (23:30 мск) высота пеплового облака над вулканом Шивелуч достигла высоты 20 км над уровнем моря, размер облака-шлейфа составил от 250 до 400 км.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.

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