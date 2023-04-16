Взлет и падение первого дирижабля: граф Цеппелин и его LZ-1

Дирижабли уже давно считаются пережитком прошлого: сейчас их можно заметить в небе разве что во время всяческих рекламных компаний. Однако сами по себе они обладают весьма интересной историей!

Фото: Рамблер Рамблер

Граф Фердинанд фон Цеппелин начал строительство своего первого воздухоплавательного корабля в июне 1898 года, в плавучем ангаре на Боденском озере недалеко от границы Германии и Швейцарии. Деревянное сооружение на воде могло разворачиваться, что позволяло кораблю покидать ангар по направлению ветра.

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Цеппелин назвал свой проект LZ-1 (Luftschiff Zeppelin 1). Длина летательного аппарата составила 120 метров, ширина — 11,7. Шар дирижабля содержал примерно 399 000 кубических метров водорода, размещенных в 17 газовых ячейках из прорезиненного хлопка. Под шаром были закреплены две металлические гондолы, каждая из которых содержала 4-цилиндровый бензиновый двигатель Daimler мощностью 14 л.с. Оба движка подключались к пропеллерам по сторонам дирижабля при помощи длинных валов. Крен воздушного судна контролировался за счет скользящего груза, закрепленного под кормой. На LZ-1 не было ни элеваторов для крена, ни оперения для стабильности.

Граф Цеппелин закончил строительство своего первого дирижабля зимой 1899 года, однако испытательный полет состоялся 2 июля 1900 года. LZ-1 пробыл в воздухе где-то 18 минут: за это время он пролетел приблизительно пять километров над поверхностью озера. Первый взлет LZ-1 стал кульминацией многолетних планов графа Цеппелина, однако новаторская машина обладала рядом предсказуемых недостаток. Дирижабль получился слишком тяжелым, и недостаток мощности двигателей приводил к тому, что им было тяжело управлять даже при малейшем ветре. Кроме того, сами двигатели были ненадежными — один отказал прямо в воздухе. LZ-1 также страдал от низкой управляемости из-за отсутствия стабилизирующего оперения и контрольных поверхностей — опять же, скользящий груз заклинило во время полета. Наконец, фатальным недостатком была сама конструкция аппарата: из-за слабого цилиндрического каркаса ему не хватало прочности.