Инсайдер показал внешний вид новых кнопок iPhone 15 Pro

Редакция MacRumors, опираясь на данные инсайдера Unknownz21, создала качественные рендеры грядущего смартфона Apple iPhone 15 Pro и показала, как будут выглядеть новые кнопки регулировки громкости и беззвучного режима устройства. Изображения опубликованы на сайте портала.

© Unsplash

Ранее MacRumors сообщал о том, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не получат сенсорные кнопки с тактильной виброотдачей для регулирования громкости, которые, как прежде сообщали СМИ, должны были стать одной из главных особенностей новых смартфонов Apple. Теперь предполагается, что компания все же сохранит двойную кнопку регулировки громкости, а не сплошную, как до этого утверждали инсайдеры.

macrumors.com

Что же касается кнопки беззвучного режима, то она получит новый дизайн. Кроме того, как заявляет MacRumors, не исключено, что ее можно будет настраивать по аналогии с кнопкой Action в смарт-часах Apple Watch Ultra.