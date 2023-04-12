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24 минуты назад

Полицейские начали патрулировать улицы с робопсами

Газета.Ru

Полицейские в Нью-Йорке начали использовать для патрулирования улиц робопсов Digidog от компании Boston Dynamic, известных по роликам в сети. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Полиция Нью-Йорка начала патрулировать улицы с робопсами
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Новые устройства были представлены на пресс-конференции на Таймс-сквер. Первая в городе роботизированная собака-полицейский была взята в аренду в 2020 году бывшим мэром Биллом де Блазио.

Нынешний руководитель Нью-Йорка Эрик Адамс заверил, что не поддастся уговорам критиков и не откажется от робота-собаки, как его предшественник.

«Я работаю над поиском того, что лучше для города», — заверил мэр.

По словам Адамса, дистанционно управляемый 32-килограммовый Digidog будет использоваться и в опасных ситуациях, таких как захват заложников.

«Если у вас есть подозреваемый, который вооружен, а также заложники внутри здания, то вместо того, чтобы посылать туда полицию, мы направим Digidog», — рассказал он.

В AP отметили, что у идеи запустить робопса нашлись и критики, они поставили под сомнение необходимость высокотехнологичных устройств для улучшения безопасности мегаполиса.

«Это лишь самый последний пример того, как мэр Адамс допускает чрезмерное перерасходование сильно раздутого бюджета полиции Нью-Йорка», — уверена руководитель программы по реформе полиции Communities United for Police Reform Илеана Мендес-Пенате.

Ранее сообщалось, что фирма Digital Realty из Швейцарии наняла робособаку в центр обработки данных для регулярного патрулирования здания.

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