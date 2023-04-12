Как часто на самолетах меняют двигатели? Отвечают инженеры

Самолеты, как и любая другая техника, нуждаются в регулярном техобслуживании. Но в отличие от многих других машин они также нуждаются в периодической замене двигателей. Портал Simple Flying подсчитал, сколько двигателей меняют реактивные самолеты, и от чего зависит их долговечность.

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Узкофюзеляжные реактивные для коротких дистанций самолеты имеют запланированный срок службы в 50 000 циклов полета. Среднестатистический Airbus A320 совершает четыре полета в день и может прослужить почти 35 лет, плюс небольшой период простоя для техобслуживания. С другой стороны, широкофюзеляжные самолеты для длинных дистанций рассчитаны на 25 000 — 45 000 циклов в зависимости от конструкции. Например, Boeing 787 Dreamliner создан с расчетом на 44 000 цикла. Подобные самолеты теоретически могут продержаться на службе несколько десятилетий, в среднем наматывая по два цикла полета за день.

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Военные реактивные самолеты отличаются от коммерческих из-за требований, которые к ним предъявляют. Они работают в экстремальных условиях, от высокой скорости и высоты полета до перегрузок. Срок службы типичного боевого реактивного самолета составляет от 5 000 до 8 000 летных часов. При средней нагрузке в 20 часов в месяц, машины могут прослужить дольше 30 лет.

Что касается двигателей, то разговор немного иной. Некоторые из них разрабатываются специально под тот или иной тип авиации, тогда как другие могут применяться на широком спектре коммерческих и военных машин. За свою жизнь реактивные двигатели обычно проходят два или три цикла полного ремонта, во время которых инженеры либо ремонтируют отдельные части установки, либо заменяют их новыми. Причем ресурс двигателя на крыле снижается с каждым последующим визитом в мастерскую из-за крайне высоких операционных температур.

Двигатели на узкофюзеляжных самолетах в среднем отрабатывают 12 000 циклов перед первым капитальным ремонтом. После двух сеансов техобслуживания эта цифра снижается до 8 000 и 4 000 циклов соответственно: капремонт реактивного двигателя стоит миллионы долларов, поэтому дальнейшая эксплуатация силовой установки экономически невыгодна авиалиниям. На широкофюзеляжных самолетах реактивные двигатели отрабатывают 20 000 летных часов перед первым техобслуживанием, и последующие сеансы снижают этот показатель вплоть до 5 000.

На финальных фазах эксплуатации реактивные двигатели нередко ставят на малогабаритные самолеты, где они могут использоваться на пониженных уровнях тяги. Движки на боевых самолетах обычно нарабатывают от 3 000 до 6 000 летных часов.