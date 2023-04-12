Греф сравнил прорыв в технологиях с открытием космоса

"Мир набирает космические обороты. День космонавтики 12 апреля для всего мира, для нашей страны - это очень важный день, который ознаменовал торжество технологий российских, советских, когда в результате длительных исследований была реализована вековая мечта людей улететь в космос. То, что мы видим сейчас, тот технологический прогресс - он сродни тем прорывам, которые мы видели в тот период времени", - сказал Греф.