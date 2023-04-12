Греф сравнил прорыв в технологиях с открытием космоса

Технологический прогресс, который сейчас происходит, схож с прорывами времен освоения космоса, заявил глава Сбербанка Греман Греф, выступая в Совете Федерации. Он также отметил, что к 2030 году блокчейн-технологии будут обеспечивать до 10% мирового ВВП.
"Мир набирает космические обороты. День космонавтики 12 апреля для всего мира, для нашей страны - это очень важный день, который ознаменовал торжество технологий российских, советских, когда в результате длительных исследований была реализована вековая мечта людей улететь в космос. То, что мы видим сейчас, тот технологический прогресс - он сродни тем прорывам, которые мы видели в тот период времени", - сказал Греф.
По его словам, в ближайшие годы будет активно развиваться ряд технологий, в первую очередь блокчейн.
"Технология сложная и непростая к применению, поэтому за последние 7-8 лет она подверглась очень серьезной модернизации. Она не очень была удобна в применении, но сейчас, благодаря соединению технологий блокчейн и искусственного интеллекта, она становится все более кастомизированной и применимой для огромного количества возможностей как на уровне государств, так и на уровне простых людей", - отметил Греф.
Он также выразил уверенность, что в ближайшие 10 лет технология блокчейн будет активно развиваться. По его словам, блокчейн напрасно ассоциируют только с криптовалютами - они лишь побочный эффект технологии, у которой значительно более широкое применение.
"Токенизация ресурсов, цифровизация ресурсов и хранение их на технологии блокчейн может составить до 10% мирового ВВП к 2030 году. В ближайшие 5-7 лет, как нам кажется, эта технология будет иметь огромное влияние на развитие экономики", - заключил Греф.