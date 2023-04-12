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14 минут назад

Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ

ТАССиещё 1

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации.

Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий", - сказал он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что нужно продолжать заниматься развитием технологии искусственного интеллекта, которая в перспективе нескольких лет может внести ощутимый положительный вклад в прирост российской экономики.

"При развитии искусственного интеллекта нужно уделять особое внимание безопасности. Тема кибербезопасности должна опережать тему развития искусственного интеллекта", - сказал он.

При этом Греф не верит в то, что искусственный интеллект уничтожит человека, но "нанести какой-то вред, вероятно, может".

Наука и техника,Герман Греф,Сбербанк России,Совет Федерации,
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