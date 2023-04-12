Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ

"Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий", - сказал он.