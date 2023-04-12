Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших держав в области ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации.
"Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий", - сказал он.
Глава Сбербанка подчеркнул, что нужно продолжать заниматься развитием технологии искусственного интеллекта, которая в перспективе нескольких лет может внести ощутимый положительный вклад в прирост российской экономики.
"При развитии искусственного интеллекта нужно уделять особое внимание безопасности. Тема кибербезопасности должна опережать тему развития искусственного интеллекта", - сказал он.
При этом Греф не верит в то, что искусственный интеллект уничтожит человека, но "нанести какой-то вред, вероятно, может".