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Эксперты признали Oppo Find X6 Pro лучшим камерофоном в мире

Специалисты из компании DxOMark опубликовали обзор фото- и видеовозможностей флагмана Oppo Find X6 Pro, в котором признали новинку лучшим на рынке камерофоном.

Эксперты признали Oppo Find X6 Pro лучшим камерофоном в мире
© Oppo

Find X6 Pro получил от DxOMark 153 балла за качество фотосъемки, 80 баллов за создание портретных снимков, 72 балла за качество превью в приложении «Камера», 154 балла за качество зума и 148 баллов за видеосъемку. В общем зачете аппарат набрал 153 балла и, таким образом, занял первое место в рейтинге DxOMark. Find X6 Pro всего на один балл обошел прежнего лидера Honor Magic5 Pro.

Специалисты DxOMark похвалили новинку Oppo за хорошую детализацию снимков, сделанных в условиях плохой освещенности, низкий уровень шума за счет использования крупных матриц, сохранение «впечатляющей» четкости изображения при зуммировании кадра даже при плохом свете, а также за «выдающуюся» портретную съемку. При этом не понравились специалистам всего два пункта: периодическая перенасыщенность оттенков кожи, а также отсутствие эффекта HDR в режиме превью, что для ценовой категории, в которой выступает Find X6 Pro, является неприятным исключением.

Oppo Find X6 Pro дебютировал на рынке в марте 2023 года. Смартфон получил тройную основную камеру с матрицами на 50 МП в каждом модуле. Камеры смартфона брендированы маркой известного производителя фотооборудования Hasselblad.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Oppo Find X6 Pro был признан самым мощным Android-смартфоном по версии бенчмарка AnTuTu.

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