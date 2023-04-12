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«Точно будут проблемы с легкими»: ученый рассказал, чем опасен вулканический пепел

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которое началось 11 апреля, несет серьезную угрозу для людей, рассказал в интервью «Парламентской газете» заместитель директора Института физики Земли имени Отто Шмидта по научной работе, завлабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии, член-корреспондент РАН Алексей Собисевич.

Ученый рассказал, чем опасен вулканический пепел
© ТАСС

По его словам, вулканический пепел – это крошечные осколки стекла, обсидиана.

«Размером они не более чем диаметр человеческого волоса и довольно долго находятся в атмосфере. Если хорошо надышаться пеплом, точно будут проблемы с легкими, поэтому нужны маски», – отметил эксперт.

Впрочем, жители Камчатки прекрасно знают, как вести себя во время пеплопада, ведь для них эта ситуация не нова, добавил Алексей Собисевич.

«Сейчас на месте все оперативно решается, люди проинформированы, ситуация контролируется. Занимается прогнозами и их передачей и напрямую сотрудничает с МЧС камчатский филиал геофизической службы РАН», – рассказал специалист.

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