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35 минут назад

В WhatsApp появилась новая функция

Газета.Ru

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) начала интегрировать в WhatsApp бесплатный платежный сервис, который позволяет продавать и покупать товары внутри мессенджера без дополнительных инструментов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В WhatsApp появилась функция оплаты покупок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первой страной, где стала доступна новая функция, стала Бразилия. По данным Reuters, корпорация Марка Цукерберга планирует сделать Бразилию испытательным полигоном для новых функций WhatsApp на долгое время.

Отмечается, что первыми доступ к платежной системе получили пользователи бизнес-клиента WhatsApp из числа представителей среднего и малого бизнеса. Крупные компании смогут воспользоваться новой услугой позже.

WhatsApp

Reuters пишет, что платежный сервис WhatsApp был запущен Meta при помощи бразильских кредитных организаций вроде Mercado Libre, Mercado Pago, а также Itau Unibanco Rede и Cielo. Благодаря совместным усилиям компаний пользователи мессенджера в Бразилии теперь могут расплачиваться в мессенджере при помощи дебетовых и кредитных карт MasterCard и Visa.

О том, когда платежный сервис WhatsApp заработает в других странах мира, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что пользователи WhatsApp теперь могут входить в свой аккаунт на нескольких устройствах.

Наука и техника,Марк Цукерберг,Visa,
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