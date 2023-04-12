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Геологи обнаружили новый фосфорный материал после удара молнии

Ученые из Университета Южной Флориды (США) объявили об открытии нового фосфорсодержащего материала. Он образовался в горной породе после удара молнии.

Геологи обнаружили новый фосфорный материал после удара молнии
© Мир 24

Геологи подчеркнули, что данное вещество ранее никогда не встречалось на Земле. Похожие, но не идентичные породы находили в метеоритах. Новый материал можно назвать переходным между космическими минералами и минералами, найденными на нашей планете.

Известно, что высокоэнергетические события, такие как удар молнии, способны запускать уникальные химические реакции. Так, когда молния попадает в дерево, электрические разряды проходят через близлежащие камни, почву и песок. В результате возникают фульгуриты, или окаменевшие молнии – куски спекшихся кремнистых пород.

Новый материал обнаружили в районе Нью-Порт-Ричи во Флориде. Местные жители подобрали фульгурит возле дерева, пострадавшего от удара молнии, и передали его ученым. Анализ показал, что внутри фульгурита содержится «красочная, похожая на кристалл материя», которой исследователи никогда раньше не видели.

Материя обладала способностью быстро формироваться при определенных условиях. После длительного нагревания она превращалась в минерал, распространенный в метеоритах.

Ученые отметили, что такие вещества могли в изобилии возникать на ранней Земле, подвергаемой ударам молний. Не исключено, что они сыграли свою роль в зарождении жизни. Ученые намерены продолжать анализ вещества, чтобы определить, можно ли официально объявить его новым минералом, сообщает Communications Earth & Environment.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали новый минерал. Его назвали сергейсмирновит.

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