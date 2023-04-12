Космонавт с МКС показал стартовую площадку Байконура, откуда Гагарин отправился в космос

Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин запечатлел с орбиты стартовую площадку номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур, откуда первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин отправился в полет 12 апреля 1961 года.

© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

На кадрах виден стартовый комплекс. Петелин подчеркнул, что Гагарин является символом эпохи, начала новой эры в истории человечества, покорения космоса.

"Для меня имя Юрия Гагарина - обобщенный образ космонавта и покорителя неизведанных ранее просторов", - отметил он в среду.

Стать космонавтом, подчеркнул спецкор ТАСС, он мечтал стать всегда, но никому об этом не рассказывал, поскольку эта мечта казалась крайне далекой.

"Я был безмерно счастлив, когда узнал, что поблизости, в Челябинском государственном техническом университете (ныне ЮУрГУ), есть аэрокосмический факультет, который мог бы сделать мою мечту более осязаемой, сделать космос чуть ближе", - добавил Петелин.

Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев сообщил, что российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) устроят праздничный ужин в честь Дня космонавтики.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.