Оборудование для майнинга криптовалют резко подорожало

«По результатам первого квартала заметно подорожало оборудование для майнинга. В среднем стоимость оборудования выросла на 15–20%, по наиболее популярным позициям — более чем на 30%. Так, если в четвертом квартале 2022 года средняя цена на вычислительные машины ASIC для майнинга составляла $1,3–1,8 тыс., то к началу второго квартала 2023 года она выросла до $1,5–2 тыс.», — говорится в материале.