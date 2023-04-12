В вечной мерзлоте Азии обнаружили захоронения времен Чингисхана

Вечная мерзлота продолжает таять, обнажая тайны, хранившиеся под толщей льда тысячелетиями. Много открытий ученые делают в горах восточной Евразии, где особенно заметет процесс таяния льдов.

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Так, недавно ученые обнаружили на горном участке Хориг в Азии захоронение, датируемое 1206 годом. Как раз в эти годы Чингисхан захватил власть над монголами и начал покорение Азии, пишет Gismeteo.

Археологами были обнаружены 11 тел древних воинов-кочевников. По предварительной оценке, останкам более 800 лет. Поскольку все это время они находились во льдах, тела хорошо сохранились, что дало возможность изучить их.

Например, анализ показал, что захороненные люди питались молоком лошадей, овец, коз и яков.