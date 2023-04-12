НАСА представило дом для имитации жизни астронавтов на Марсе

Национальное аэрокосмическое агентство (НАСА) США во вторник представило дом для имитации жизни на Марсе.
С июня четыре человека будут находиться в нем более года и помогут подготовиться к будущей миссии на Красную планету. Среда обитания, названная Mars Dune Alpha, расположена в исследовательском центре космического агентства США в Хьюстоне (штат Техас), сообщает AFP.
Измеряя производительность и когнитивные способности участников испытаний, НАСА лучше поймет ресурсы, которые необходимо иметь во время этого амбициозного путешествия, пояснила Грейс Дуглас, менеджер программы агентства, курирующей этот эксперимент. Критический момент, по ее словам, заключается в очень строгих ограничениях по весу астронавтов, которых можно отправить в миссию.
В доме площадью 160 квадратных метров есть вертикальная ферма для выращивания салата, помещение для медицинских процедур, зона отдыха и рабочие места. Воздушный шлюз обеспечивает реконструкцию марсианской среды. На полу из красного песка находятся метеостанция, устройство для изготовления кирпичей, небольшая теплица и беговая дорожка, по которой воображаемые астронавты будут ходить, подвешенные на ремнях.
"Мы не можем заставить их ходить кругами в течение шести часов", - сказал Сюзанна Белл, руководитель программы НАСА "Лаборатория поведенческого здоровья и работоспособности". По ее словам, эта дорожка будет воспроизводить усилия, которые требуются для физической активности на Марсе, а также при сборе образцов грунта на планете.
Имена добровольцев пока не называют, но уже известно, что команда будет состоять не из астронавтов. Они будут постоянно находиться в стрессовом состоянии из-за ограничений по воде или возникающих время от времени "поломок оборудования". У этого дома есть еще одна особенность: он напечатан в 3D. "Это одна из технологий, которую НАСА изучает для потенциального создания мест обитания на поверхности других планет или Луны", - пояснили в агентстве, которое готовит полет на Марс туда и обратно, но точная дата начала этой миссии пока не определена. По словам главы НАСА Билла Нельсона, это путешествие, которое продлится несколько лет, может состояться "в конце 2030-х годов".