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1 час назад

Запуск японского посадочного модуля на Луну запланирован на 26 апреля

Газета.Ruиещё 1

Посадка на Луну первого японского модуля, который должен достичь поверхности Луны, — HAKUTO-R — намечена на 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Ispace, которая разработала модуль.

Запуск японского модуля на Луну запланирован на 26 апреля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации агентства, посадка назначена на 01:40 по токийскому времени (19:40 25 апреля мск).

По оценке компании, длительность процесса займет порядка одного часа.

Исходя из плана запуска, японский аппарат HAKUTO-R должен достичь поверхности Луны и доставить на искусственный спутник луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов, а также ряд других грузов.

В декабре прошлого года запуск был перенесен на неопределенный срок.

12 апреля 2023 года российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики россиян.

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