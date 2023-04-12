Правительство КНДР планирует превратить страну в космическую державу

Трудовая партия Кореи и правительство КНДР ставят цель превратить народную республику в космическую державу мирового уровня, фундамент для этого уже заложен. Об этом в среду заявило Центральное телеграфное агентство Кореи по случаю Международного дня полета человека в космос.

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"Непоколебимая позиция нашей партии и правительства - стремление построить из нашей страны мировую космическую державу", - пишет ЦТАК. В Пхеньяне напомнили, что космос принадлежит всему человечеству и не является "монопольной собственностью" какой-либо из стран. Согласно международному праву, включая Договор о космосе, все страны имеют право на законное освоение и использование космического пространства, подчеркивает агентство.

"И в нашей стране активно продвигается работа по освоению космоса в соответствии с духом Договора о космосе, в котором определено право суверенного государства на мирное использование космического пространства, международными тенденциями, а также в соответствии с интересом и ожиданиями всей страны и народа", - отмечает ЦТАК.

КНДР уже заложила надежную основу для покорения космоса, успешно выводит на орбиту спутники полностью собственной разработки и производства, подчеркивает агентство. "Наша республика благодаря мудрому руководству партии и когорте талантливых ученых и инженеров, несомненно, добьется блестящей реализации цели по строительству космической державы", - заключает ЦТАК.